اخبار مصر - هالة حربي

كشف المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أنه يتم الترتيب حاليًا لتنظيم معرض “رمضان كريم” من خلال غرفة القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار خاصة من خلال الشعب النوعية المختلفة المنتسبة للغرفة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.

ونوه”العربي” إلى أنه يتم التنسيق حاليًا مع محافظة القاهرة لتخصيص منافذ إقامة عدد من المعارض في أكثر من منطقة في المحافظة ، وهو دور تقوم به الغرفة لدعم خطة الدولة في مساندة المواطنين مع دخول شهر رمضان المبارك بعرض سلع بأسعار التكلفة.

وقال إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان رسميًا عن كافة تفاصيل معارض الغرفة “رمضان كريم” ، وسيتم تنظيمها قبل دخول الشهر الكريم بوقت كافٍ ، ومن المقترح أن تستمر هذه المعارض لمدة تزيد عن أسبوع مع بحث إمكانية مدّها لفترة أخرى لزيادة استفادة المواطنين منها بشكل حقيقى.

ولفت “العربي” إلى أنه سيتم خلال أيام عقد اجتماع موسع مع الشعب النوعية بالغرفة بشكل عام وخاصة قطاعات ” المواد الغذائية والدواجن واللحوم والأسماك والعطارة والحاصلات الزراعية”لمناقشة تفاصيل معارض “رمضان كريم”