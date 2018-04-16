أخبار مصر - شيماء صالح

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على إحالة 199 تقريرا عن تقرير برغبات النواب وافقت عليها لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

كما وافق المجلس على طلب لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن إحالة اقتراحين بتعديل قانونيين مقدمين من النواب وذلك للجان النوعية المختصة.

جاء الاقتراح الأول مقدما من النائب سمير رشاد بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 25 للسنة 1929، والاقتراح الثانى من النائب عبد المنعم العليمي بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.