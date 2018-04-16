ميلانو - رويترز

استقرت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع يوم الاثنين وسط توقعات المستثمرين بألا يكون هناك تصعيد فوري في سوريا عقب الضربة التي قادتها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.05 % بحلول الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش، في حين لم تسجل المؤشرات الأوروبية الرئيسية الأخرى تغيرات تذكر. وافادت يورونكست بان مستويات الأسعار على المؤشر كاك 40 الفرنسي ومؤشرات أخرى لم تتوافر لأسباب فنية.

واوضح حسين سيد كبير خبراء السوق في اف.اكس.تي.ام ان عملية السبت كانت عملية محدودة ولن تتكرر بعد إعلان الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب أن “المهمة أنجزت”.

وهبط سهم دبليو.بي.بي 2.3 % بعدما استقال رئيسها التنفيذي ومؤسسها مارتن سوريل، ليترك المجموعة دون رئيس في وقت يشهد فيه القطاع تغيرات كبيرة.