القاهرة- أ ش أ

توقع حسن الفندي عضو شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن تتراجع أسعار السكر بالسوق المحلي، متاثرة بتراجع أسعار السكر عالميا، ذلك بجانب وفرة المخزون من السكر بالاضافة الى موسم حصاد بنجر السكر حاليا.

واضاف الفندي ان السكر سلعة عالمية أساسية تتداول في البورصة مثلها مثل القمح والأرز، وانخفاض اسعارها وارتفاعها مرتبط بعوامل متعددة، أهمها أنها تخضع لاليات العرض والطلب,وتوافر السلعة من جانب الدول المنتجة لتلك السلعة كالهند والصين واللتين تعتبران من اكبر موردى السكر فى العالم.

وذكر أن حجم استهلاك المحلي يقدر بـ3 ملايين طن ويتم إنتاج 2 مليون طن, وتعويض الفارق من خلال الاستيراد من الخارج على هيئة سكر خام أو غير مكرر.