لندن -أ ش أ

اكدت السفارة الروسية لدى بريطانيا إن الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا أمس الأول لا يمكن أن تعتبر تدخلا إنسانيا.

وأضافت السفارة – في بيان لها اليوم الاثنين – أن القانون الدولي يسمح فقط باستخدام القوة للدفاع عن النفس أو بموجب تفويض من قبل مجلس الأمن الدولي.

ويأتي هذا البيان ردا على مزاعم المملكة المتحدة بأن هدفها من وراء مشاركتها في الهجوم العسكري على سوريا هو هدف إنساني فقط.

وتابع البيان الروسي قائلا ” إننا نتعامل مع هجوم استند إلى ذريعة كاذبة، وقاعدة قانونية كاذبة، ومن ثم نتائج كاذبة”،

واشار البيان إلى أن جوهر التفكير البريطاني يتمحور في أن يدرك المجتمع الدولي أن الهجوم الصاروخي هو الحل الأمثل لمنع هجوم كيماوي جديد في سوريا.