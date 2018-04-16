طوكيو -رويترز

ارتفع المؤشر نيكي القياسي قليلا عند الإغلاق في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين بفضل حالة من الارتياح بعدما بدا أن الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة على سوريا لن تتكرر، لكن المخاوف من حرب تجارية دفعت المستثمرين للإقبال على الأسهم الدفاعية.

واوضح اتسو توشيما محلل السوق في توشيما آند آسوشيتس انه بافتراض أنه هجوم لن يتكرر وأن لن تكون هناك ضربات إضافية، أعتقد أن رد فعل سوق طوكيو سيكون محدودا.

وصعد المؤشر نيكي 0.26 % ليغلق عند 21836 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.40 % إلى 1736.22 نقطة.

وقادت الاتجاه الصعودي الأسهم الدفاعية والموجهة للطلب المحلي إذ لم يقتنع المستثمرون كليا بإمكانية تفادي الحرب التجارية في أعقاب المواجهة المتعلقة بالرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في حين يتوجه رئيس وزراء اليابان شينزو أبي إلى واشنطن هذا الاسبوع لبحث التجارة وكوريا الشمالية.

وارتفع مؤشر أسهم شركات الأدوية 2.1 % في حين ارتفع مؤشر شركات التجزئة 1.1 % والأغذية 1 %.