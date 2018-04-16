رام الله -أ ش أ

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر -اليوم الاثنين- حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، طالت 22 شابا فلسطينيا.

واوضحت مصادر فلسطينية إن مواجهات اندلعت خلال اقتحام الاحتلال لمنازل المواطنين في عدد من المدن ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف الشبان.

ففي شمال الضفة .. اعتقلت قوات الاحتلال في محافظة جنين 4 شبان من بلدة قباطية جنوب جنين فجر اليوم.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان منهم شابان من المدينة وشاب في بلدة عزون شرق المحافظة، كما جرى اقتحام مدينة طولكرم وتمركزت دوريات الاحتلال قرب مفرق الشاهد.

وفي نابلس، أصيب 3 شبان خلال مواجهات اندلعت وسط المدينة بعد اقتحام قوات الاحتلال لإحياء في المدينة ومخيم بلاطة، وتم اعتقال 3 شبان، منهم شاب من المدينة، وشاب من بلدة عوريف جنوب نابلس، وآخر من مخيم بلاطة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية عارورة شمال مدينة رام الله، وداهمت عددا من المنازل.. فيما اعتقل 8 شبان من مخيم الجلزون، وشاب من سلواد بضواحي رام الله،كما اعتقل الاحتلال من بيت لحم شابا من مخيم الدهيشةواخر من الخليل.

وفي القدس ، تم اعتقال شاب من منزله في مخيم شعفاط شمال شرق القدس، واقتحام حي رأس خميس ومداهمة أحد المنازل.