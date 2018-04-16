الإسماعيلية أ ش أ

أقيمت ندوة لمناقشة الفيلم الإماراتي التسجيلي الطويل “آلات حادة” الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته العشرين والتي تقام برئاسة الناقد عصام زكريا.

حضر الندوة مساء أمس منتج الفيلم الشاعر الإماراتي خالد البدر والمخرجة نجوم الغانم.

الفيلم يحكي قصة الفنان التشكيلي الإماراتي حسن شريف وكواليس أعماله الفنية التي ارتبطت بالآلات الحادة فهو يصنع أعماله الفنية من قصاصات الكارتون والنفايات ويعتمد كذلك على الحبال .

وتحدثت المخرجة عن سعادتها بعرض الفيلم في نسخة المهرجان هذا العام موضحة أن الفيلم يعد تحديا كبيرا وصعبا عليها لرحيل بطل الفيلم حسن شريف في عام 2016 وذكرت أنها كانت تتمنى أن يكون الفيلم روائيا طويلا .

بينما أكد منتج الفيلم أن التحدى الأكبر وقع على نجوم وأن الفيلم يدور عن شخصية واحدة وجاء للبحث عن صعوبات عالم حسن شريف ومعيشته في الإمارات.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم .