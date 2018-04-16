القاهرة - أخبار مصر

نشرت صحيفة “الإندبندنت” فقد نشرت تقريرا بشأن فرض الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على روسيا.

وكانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة “نيكي هايلي” قد أكدت أن بلادها ستفرض عقوبات على روسيا بسبب مساندة موسكو للحكومة السورية واستخدام الأخيرة “أسلحة كيماوية”.

وتصف الصحيفة هذه الخطوة عن بدء التحالف الغربي في التصعيد ضد روسيا على الساحة الديبلوماسية في أعقاب الهجمات الأخيرة ويكشف عن إعداد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى تقديم مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يتضمن اقتراحا بتشكيل لجنة للتحقيق في “الهجمات الكيماوية الأخيرة في دوما”.