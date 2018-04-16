القاهرة - اخبار مصر

تنطلق اليوم مباريات الأسبوع الـ32 لبطولة الدوري العام بثلاث مباريات، تجمع الأولى الأسيوطي مع بتروجت في الثالثة والنصف عصرا وفي المباراة الثانية يلعب الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش في الساعة السادسة مساء، وتختتم مباريات اليوم بمباراة النصر مع الرجاء فى الساعة الثامنة مساء.

ولعل تقارب عدد النقاط وتشابكها فى جدول المسابقة من المركز السادس وحتى الخامس عشر زاد المباريات سخونة وهو ما ينطبق على مباراة الأسيوطى وبتروجت حيث أن كليهما يملك نفس الرصيد (38 نقطة) ويتفوق الاسيوطى بفارق الاهداف. ولدى على ماهر المدير الفنى لفريق الاسيوطى رغبة فى انهاء الموسم الناجح له فى مركز متقدم بالجدول.

وتنطبق نظرية الندية وتشابك النقاط أيضا فى اللقاء الذى يجمع الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش ويملك الأول 39 نقطة فى المركز التاسع مقابل 36 نقطة لفريق طلائع الجيش الذى يحتل المركز الثالث عشر.

ويختلف الحال فى المباراة الثالثة التى تجمع بين الأخير وما قبله فى جدول الترتيب (النصر والرجاء)، ويبقى أمل رمضان السيد ضعيفا بالفوز فى كل مبارياته المقبلة للبقاء مع فريق الرجاء فى دورى الأضواء وهو يواجه اليوم السيد عيد الذى ودع البطولة رسميا قبل أسبوعين وجمع 19 نقطة فقط