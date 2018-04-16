نشرة الصباح من أخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
أهم الأخبار:
– شكري: القمة نجحت في تفعيل التضامن العربي
– السماح لخبير سويسري بدخول البلاد دون تأشيرة مسبقة
– مدير “إف بى آى” السابق: ترامب “غير مؤهل اخلاقيا” ليكون رئيسا
– البيت الأبيض: ترامب يريد عودة قواته “بأقرب وقت ممكن” من سوريا
– التحالف العربي يعترض صاروخين باليستيين غرب اليمن
– الخطيب يجري جراحة في العمود الفقري بألمانيا
– الوطنية للصحافة: نحتاج دعما لحل مشكلات المؤسسات القومية
– عبد الغفار يؤكد فى عيد العلم على اهمية دور العلماء
– روسيا وفلسطين تناقشان التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية
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