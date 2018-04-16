القاهرة - أخبار مصر

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– شكري: القمة نجحت في تفعيل التضامن العربي

– السماح لخبير سويسري بدخول البلاد دون تأشيرة مسبقة

– مدير “إف بى آى” السابق: ترامب “غير مؤهل اخلاقيا” ليكون رئيسا

– البيت الأبيض: ترامب يريد عودة قواته “بأقرب وقت ممكن” من سوريا

– التحالف العربي يعترض صاروخين باليستيين غرب اليمن

– الخطيب يجري جراحة في العمود الفقري بألمانيا

– الوطنية للصحافة: نحتاج دعما لحل مشكلات المؤسسات القومية

– عبد الغفار يؤكد فى عيد العلم على اهمية دور العلماء

– روسيا وفلسطين تناقشان التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية