أخبار مصر - الاثنين 16 ابريل 2018

– وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحان الثانوية العامة الجديد
– البرلمان يناقش أضخم موازنة فى تاريخ مصر

 

الاهرام

– ‫السيسى يدعو إلى إستراتيجية شاملة للأمن القومى العربى‬

– السيسى: تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر ولبنان خلال الفترة المقبلة

– الرئيس يبحث مع نظيره التونسى تطوير التعاون فى مختلف المجالات

– السيسى: موقف مصر ثابت ومساند للحكومة الشرعية فى اليمن

– وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحان الثانوية العامة الجديد

– عبدالحى رئيساً لبحوث المياه

– إسماعيل يوجه ببرنامج زمنى محدد للتوعية ونشر ثقافة سلامة الغذاء

– حملة لتطهير «العتبة» من الباعة الجائلين

– إصابة ٣٥ طالبا جامعيا فى حادث تصادم

– ملك البحرين: الدول العربية بحاجة إلى مزيد من التكاتف لمواجهة التدخلات

الاخبار

– البرلمان يناقش أضخم موازنة فى تاريخ مصر

– «قطاع الأعمال» .. ملفات ساخنة على مكتب الوزير

– «الأخبار» تكشف تفاصيل نظام التعليم الجديد والثانوية العامة

– محافظ القاهرة: افتتاح المرحلة الأولي لجراج روكسي.. الشهر المقبل

– جراحة للخطيب فى ألمانيا اليوم

– وزير الصحة في مؤتمر الغذاء والدواء: نظام عربي موحد لتسجيل الأدوية خلال شهر

– كامل الوزير يتفقد محور روض الفرج قبل افتتاحه نهاية العام

– رئيس الوزراء: توفير كل الإمكانيات لرفع كفاءة المطارات