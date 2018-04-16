صحافة مصرية: السيسى يدعو إلى إستراتيجية شاملة للأمن القومى العربى
أخبار مصر - الاثنين 16 ابريل 2018
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الاهرام
– السيسى يدعو إلى إستراتيجية شاملة للأمن القومى العربى
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الاخبار
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