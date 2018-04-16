القاهرة - أ ش أ

وصف رئيس اللجنة المالية بالهيئة الوطنية للصحافة محمد توفيق الاعتماد المخصص للهيئة في الموازنة العامة 2019/2018 بأنه كاف، مؤكدا ان الهيئة تعد حاليا لائحة الموارد البشرية مما يتطلب دعما للموازنة في باب تدعيم الموارد البشرية وزيادة المخصصات المالية لهذا البند.

وأشار توفيق – خلال اجتماع لجنة الثقافة والاعلام والآثار بمجلس النواب مساء الاحد- الى أن المنح والمزايا الاجتماعية والدعم الموجه للمؤسسات الصحفية القومية به مشكلات تتطلب دعما لاصلاح الخلل بها , وأن مبلغ 383 مليون جنيه المخصصة لدعم المؤسسات القومية لا تكفي.

وأضاف ” اقترحنا تخصيص مليار و438 مليون جنيه ويدخل في هذا البند مكآفات نهاية الخدمة التي لا توجد موارد لتغطيتها منذ 31 مايو 2016 ” , مشيرا الى أن الموازنة رصدت 50 مليون جنيه , ومطلوب 900 مليون جنيه لمواجهة المشكلات.