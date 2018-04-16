واشنطن - أ ف ب

أكد البيت الابيض الاحد ان المهمة الامريكية في سوريا “لم تتغير”، مؤكدا ان الرئيس دونالد ترامب يريد عودة القوات الامريكية الى الولايات المتحدة في اقرب وقت ممكن.

وبعد ساعات من تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان باريس اقنعت ترامب ببقاء القوات الامريكية في سوريا “لمدة طويلة”، قالت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز ان “الرئيس كان واضحا، إنه يريد ان تعود القوات الامريكية للوطن”.

وتابعت ساندرز “نحن عازمون على سحق تنظيم “داعش” بالكامل وخلق الظروف التي تمنع عودته. وبالاضافة الى ذلك، نتوقع ان يتحمل حلفاؤنا وشركاؤنا الاقليميون مسؤولية اكبر عسكريا وماليا من اجل تأمين المنطقة”.