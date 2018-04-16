الدمام - أ ش أ

أكد وزير الخارجية سامح شكري نجاح أعمال القمة العربية في دورتها الـ 29, في اتخاذ قرارات من شأنها تفعيل التضامن والعمل العربي المشترك, والمساهمة في معالجة القضايا والتحديات التي تهدد العالم العربي في المرحلة الراهنة.

وأشار وزير الخارجية – في تصريح لوكالة الأنباء السعودية – إلى أن نتائج القمة ستترجم ضمن عمل عربي مشترك أكثر تنسيقا لحل أزمات المنطقة, موضحا أن (إعلان الظهران), الذي صدر في ختام اجتماعات القمة العربية حظى بتوافق يعكس روحا إيجابية بين الوفود العربية المشاركة في القمة.