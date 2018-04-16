القاهرة - أ ش أ

يجرى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عملية جراحية في العمود الفقري اليوم الاثنين للتخلص من آلام الظهر التي يعاني منها , وأثرت على حركته بدرجة كبيرة في الفترة الأخيرة , حتى أنه تحامل على نفسه كثيرا من أجل إنهاء الكثير من الملفات المهمة داخل النادي.

وذكر النادى الأهلى على موقعه مساء الاحد أن البروفيسور الألماني ماير أحد أكبر الأطباء الجراحين في أوروبا في هذا التخصص والذي سيجري العملية الجراحية أكد أن التدخل الجراحي للكابتن محمود الخطيب سيكون بالمنظار , ونتيجة الجراحة مطمئنة للغاية , وليس لها أي مضاعفات ويحتاج بعدها لراحة سلبية لمدة 6 أسابيع.