القاهرة - أ ش أ

سمحت سلطات مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد بدخول الخبير السويسري في شئون مكافحة الارهاب باسكال بوجدانسكي بعد وصوله بجواز سفر دبلوماسي بدون تأشيرة مسبقة.

وذكرت مصادر رسمية بالمطار أن الخبير السويسري سيشارك في ورشة عمل ينظمها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب , وذلك بعد أن طلبت السفارة السويسرية بالقاهرة من وزارة الخارجية استثناء الخبير السويسري من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل نظرا لتكليفه بالمشاركة في ورشة العمل بشكل مفاجيء.

وأضافت أن المسئول السويسري سيشارك في ورشة العمل التي تتناول بناء القدرات في منطقة شرق أفريقيا وتجفيف منابع الاmرهاب وتبادلالخبرات في هذا المجال.