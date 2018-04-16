صنعاء - أ ش أ

اعترضت منظومة الدفاع الجوية للتحالف العربي صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة المخا الساحلية غرب اليمن.

وذكرت مصادر ميدانية أن دفاعات التحالف اعترضت صاروخين باليستيين فوق سماء مدينة المخا ودمرتهما دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية ولم يتم التحقق من مكان اطلاق الميليشيات لهذه الصواريخ , حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية مساء الأحد.

وكثفت ميليشيات الحوثي في الفترة الأخيرة من إطلاق صواريخ باليستية باتجاه المحافظات اليمنية المحررة والأراضي السعودية , مع هزائمها الميدانية المتوالية وتضييق الخناق عليها في كافة الجبهات.