القاهرة - أ ش أ

تماثل المطرب الكبير محمد منير للشفاء بعد جراحة في الحالب، ويتوقع أن يغادر مستشفى دار الفؤاد خلال أيام.

وقال مصدر طبي بالمستشفى، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن كل ما تردد بشأن خطورة حالة محمد منير غير صحيح، مشيرا إلى أنه تعرض لمشاكل صحية في الحالب استلزمت خضوعه للجراحة وتكللت العملية بالنجاح.

ونوه إلى أن منير غادر غرفة العناية المركز ويمكث حاليا في غرفة عادية، ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال أيام بعد الاطمئنان على صحته.

وأوضح أن الجراحة التي خضع لها منير لم تكن مفاجئة، حيث سبق الترتيب لها، واختار منير هذا التوقيت بعد انتهاء حفله الغنائي الكبير بالأقصر في ختام فعاليات مهرجان (الأقصر عاصمة الثقافة العربية).

وكان منير قد تعاقد على إحياء أكثر من حفل فني، خلال الفترة المقبلة، في مصر ودول عربية، سيكون أولها حفل ضخم في عيد الفطر المبارك بمصر.