القاهرة - أ ش أ

في ظل المنافسة الشرسة بين الأعمال الدرامية التي تخوض سباق دراما شهر رمضان في كل عام، حرص صناع 7 مسلسلات تخوض الماراثون الرمضاني 2018، على تغيير أسمائها لأسباب مختلفة تتعلق إما برؤية المؤلف أو جهة الانتاج من أجل تسويقها بالشكل الجيد أو لارتباطها بأعمال أخرى ناجحة.

وقرر القائمون على مسلسل الفنان شريف سلامة “المرآة السوداء” تغيير اسم العمل إلى “السهام المارقة” بما يتناسب مع قصة المسلسل التي تتناول قضية تنظيم “داعش” الإرهابي، ومحاولة مؤلفي العمل كشف هذا التنظيم وجماعات الظلام وكذبهم وتحريفهم للدين، حيث يجسد بطل العمل شريف رمزي شخصية إرهابي.

وتمسك صناع مسلسل النجم محمد هنيدي “أرض النفاق” بهذا الإسم بعدما اقترح عدد من أفراد أسرة العمل تغييره إلى “أخلاق للبيع” ليكون اسم العمل نفس إسم الرواية التي قدمها الفنان فؤاد المهندس في فيلم يحمل نفس الإسم وأخرجه فطين عبد الوهاب 1949.

وقام صناع مسلسل “زين” للنجم محمد رمضان بتغيير إسم العمل إلى “نسر الصعيد” بدلا من تسمية العمل بنفس إسم البطل، ليعبر عن سير الأحداث التي تدور حول الضابط الصعيدي “زين” الذي يخدم فى القوات المسلحة، ويحظى بحب أهالي منطقته، ويعتبرونه قدوة لهم لتحمله المسئولية إلى أن يتم قرار نقله إلى سيناء لمحاربة الإرهاب.

كما تم تغيير إسم مسلسل الفنان حسن الرداد، من “وزة وبطة” إلى “عزمي وأشجان” على الرغم من بدء تصويره بالإسم الأول، بعد أن اتفق صناع العمل على ضرورة تغيير اسمه لحسن تسويقه على النحو الأمثل.

وجرى تغيير إسم مسلسل “بني يوسف” إلى “لدينا أقوال أخرى”، ولم يكن هذا التغيير مفاجئا، لأن صناع المسلسل أكدوا قبل بدء تصوير مشاهده أنهم سيستبدلون اسم العمل لعدم قناعتهم باسم “بني يوسف”.

كما قام صناع مسلسل “أكاسيا” المأخوذ عن رواية إسبانية، تحمل اسم “أوجينى دى مونيتو كوتيسة”، بتغيير اسم العمل إلى “ليالي أوجيني”، ليكون نفس اسم الإمبراطورة فرنسا التي ولدت فى إسبانيا.

أما المسلسل السابع فهو “آخرة صبري” الذي تغير إلى “بركة” على نفس إسم بطل العمل خلال الأحداث عمرو سعد، حيث يرى صناع المسلسل أن هناك ارتباطا وثيقا بين نجاح بعض الأعمال الفنية وإطلاق إسم البطل عليها.