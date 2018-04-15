الإسكندرية -أ ش أ

تفقد محافظ الإسكندرية محمد سلطان المنطقة التي تعرضت الى الحريق بدير مارمينا بمنطقة كينج مريوط غرب الإسكندرية , وذلك عقب نشوب حريق مساء أمس بكنيسة تحت الإنشاء بقرب من مدافن الشهداء.

جاء ذلك بحضور الأنبا كيرلس آفا مينا رئيس دير الشهيد مارمينا العجائبى والآباء القساوسة بالدير.

واطمان المحافظ على الآباء والقساوسة داخل الدير , وقال ” إن كل ما يصيب الأخوة الأقباط هو مصابنا , واننا نسيج واحد , فنحن إخوة في الفرح والشدة ونحمد الله لعدم وجود أي إصابات جراء الحريق , وقد جئنا للاطمئنان على أوضاع الدير” , مشيرا الى أنه سيتم إعادة ترميم الأجزاء المحترقة بالكنيسة قريبا.