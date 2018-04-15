اخبار مصر- هند بدارى

أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه لاوجود لدولة بدون علماء متخصصين يحملون راية العلم والتقدم واشارالى سعى القيادة السياسية واهتمامها البالغ بالعلم والعلماء الذين يحملون على عاتقهم تأهيل الدولة إلى تحقيق متطلبات التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال مشاركته فى احتفال جامعة أسيوط بعيد العلم والذي يأتي هذا العام متزامناً مع احتفالات الجامعة بمرور 60 عاماً على بدء الدراسة بها، وذلك بحضور د. أحمد عبده جعيص رئيس الجـامعة .

كمت وجه رئيس جامعة أسيوط خالص شكره لجهود العلماء الأجلاء والباحثين من أبناء الجامعة، و لفريق زراعة الكلى وذلك لتميزهم فى عدد من العمليات الكبرى والتى شملت إجراء 28 حالة زرع كلى ، بالإضافة إلى نجاح مستشفى الكبد فى إجراء 14 حالة زرع كبد بالتعاون مع فريق عين شمس التخصصى ، ونجاح أبناء ورواد معهد جنوب مصر للأورام فى إجراء 11 عملية زرع نخاع ،