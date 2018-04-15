نيويورك - أ ش أ

أكد بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي أن عجزا قيمته تريليون دولار في الميزانية الأمريكية لم يكن في الإمكان تفاديه في ظل كونجرس يقوده الجمهوريون.

وقال رايان ذلك -في حوار أجراه اليوم الأحد، مع شبكة (إن بي سي) الأمريكية- ردا على منتقدين من داخل حزبه الجمهوري ممن يقولون “إن القيادات تصرفت على نحو غير مسئول، وكان ذلك سيحدث، أبناء جيل الخمسينات المتقاعدون كانوا سيفعلون ذلك”.

وثمة توقعات بأن تعاني الولايات المتحدة عجزا قيمته تريليون دولار بحلول عام 2020، ويتعرض رايان وقيادات أخرى من الجمهوريين للنقد على تمرير استقطاعات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار العام الماضي.

ورجح رايان أن يكون لارتفاع الإنفاق على قطاعات الرعاية الصحية وبرنامج المساعدات الطبية والتأمينات الاجتماعية أثر كبير على العجز في المستقبل.

وأعلن مكتب الميزانية بالكونجرس عن توقعاته أن يرتفع عجز الميزانية إلى 804 مليار دولار عام 2018، من 665 مليار دولار في العام السابق على أن يصل هذا العجز إلى تريليون دولار بحلول عام 2020.