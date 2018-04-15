القاهرة - أ ش أ

فاز الفريق الأول لكرة اليد للرجال بنادي الاتحاد الليبي علي مينواه الكاميروني بنتيجة (31 – 26), في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة “عبد الله الفيصل” ضمن منافسات اليوم الثالث ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس, التي ينظمها النادي الأهلي وتستمر حتى ال`23 من أبريل الجاري.

وحرص الجهاز الفني لفريق اليد بالنادي الأهلي على متابعة المباراة, خاصة أن الفريق سيواجه فريق الاتحاد الليبي, يوم الثلاثاء المقبل, في ثاني جولاته بالبطولة.