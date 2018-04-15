القاهرة -أ ش أ

فاز الصيدلي المصرى حسام عبد الحى عبد الوهاب بالمركز الاول بمسابقة “مختبر الشهرة” لعام 2018 التى ينظمها المجلس الثقافي البريطاني في مصر بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي .

وقال أليكس لامبرت, القائم بأعمال مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر , بان الفوز بجائزة “مختبر الشهرة” يعد انجازا رائعا, ويمكن لآلاف الشباب المشتركين أن يفيدوا أصدقائهم من خلال المهارات وروابط الإتصال التي قاموا باكتسابها خلال المنافسة والتي ستثري حياتهم العلمية والعملية بالتأكيد.

وقال لامبرت إن المجلس الثقافي البريطاني فخور بأن يقوم بتقديم مثل هذه الفرص الدولية, لتعد مثالا رائعا للشراكة القوية التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات العلوم ودعم روابط التعاون بين بلدينا.

من جانبه , أعرب الأستاذ الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته بالشراكة بين الاكاديمية كشريك وطني وفاملاب والمجلس الثقافي البريطاني في تعاون مشترك يوفر للجيل الجديد من العلماء الشباب الفرصة للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع جمهور أكبر بطريقة مفتوحة وملهمة وتفاعلية.

وذكر المجلس البريطانى ان حسام عبد الحي عبد الوهاب و الحاصل علي بكالوريس صيدلة سنة 2012 استطاع أن يحصل على المركز الأول من بين ما يقرب من ألفي متقدم للمسابقة, بعدما تم اختياره من لجنة التحكيم بعد أن قام بتقديم شرح حول الخلايا المتعادلة على مدار ثلاث دقائق.

وشرح حسام كيف “تضحي” الخلايا المتعادلة بأنفسهم في أوقات المرض, و الخلايا المتعادلة هي نوع من كرات الدم البيضاء الأساسية , و تكون استجابتها حاسمة في إزالة مسببات بعض الأمراض , وتستجيب للعدوى عن طريق الإفراج عن الفخاخ خارج الخلية , والتي أطلق عليها حسام إسم “شبكة التضحية” حيث أن العملية تنتهي بموت الخلايا عند إطلاقها في الوقت المناسب لإنقاذ جسم الإنسان .

وحسام عبد الحى عبد الوهاب والذي تم اختياره ليكون الوجه العلمي المصري الجديد لهذا العام بعد أن خاض المراحل التمهيدية من مسابقة “مختبر الشهرة”, متخصص في مراقبة الجودة في المنظمة الوطنية للأبحاث والتحكم في البيولوجيا منذ عام 2015 , وقد شغل وظيفة صيدلي لمدة عام واحد, عندما كان مسؤولا عن تحضير العلاج الكيميائي للعلاج

من السرطان في مركز ميت غمر للأورام , مما منحه الفرصة للنظر عن كثب إلى مرض السرطان.

وقد أثر على اختياره لموضوع دراسته للماجستير وهو الآن يقوم ببعض الأبحاث عن مرض السرطان واستهداف العلاج الكيميائي.

ويحرص القائمون على المسابقة أن يتم اختيار الفائز سنويا بعد خوضه جميع الأدوار التمهيدية ليمثل مصر في المسابقة النهائية لمختبر الشهرة والتي تقام خلال فعاليات مهرجان شلتنهام الدولي للعلوم بالمملكة المتحدة.

وكان المجلس التقافي البريطاني قد أطلق مسابقة “مختبر الشهرة” بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومهرجان شلتنهام للعلوم من أجل إتاحة الفرصة أمام العلماء الشباب, حيث يقوم كل مشترك بعرض فكرة علمية لمدة ثلاث دقائق, على أن يصل في نهاية العرض إلى أحد الدعائم أو النتائج التي وصل إليها بمجهوده لتمكنه من استكمال

العرض, إلى جانب ضرورة قيام كل مشترك بشرح المفاهيم العلمية التي يتضمنها العرض, لتقوم لجنة التحكيم بالتركيز على ثلاثة عناصر أساسية هي; مضمون العرض, ووضوحه, ومدى تفاعل المتسابق مع الحضور وتفاعلهم معه.