القاهرة - أ ش أ

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة, أن الوزارة قررت في إطار دورها الاجتماعي وخدمة المجتمع, زيادة كمية السلع الغذائية المقرر توزيعها بالمجان من باب البر بوزارة الأوقاف المصرية, خلال شهر رمضان, إلى 3 آلاف طن.

وأوضح الوزير – في تصريحات – أنه تقرر زيادة الكمية للأسر الأولى بالرعاية إلى 3 آلاف طن, بواقع 1200 طن سكر و1200 طن أرز و600 طن مكرونة, بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 26 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة المخصصة للبر.

وأشار إلى أنه سيتم توزيعها على 600 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والحماية الاجتماعية في المناطق الأولى بالرعاية بالتنسيق مع المحافظين.

وأشار إلى أن هذا يأتي إيمانا من الوزارة بأهمية التكافل المجتمعي, داعية إلى تكثيف الجهود في مجال البر والرعاية المجتمعية, لا سيما قبيل وخلال الشهر الفضيل, شهر الجود والكرم والخير والبر والعطاء, الذي تضاعف فيه الحسنات.