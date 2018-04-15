موسكو -أ ش أ

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد, إن آفاق التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية والوضع الحالي في قطاع غزة كانت موضع تركيز لقاء المبعوث الروسي للشرق والدول الأفريقية ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن .

وذكرت الوزارة, في بيان أوردته وكالة أنباء “تاس” الروسية, أن اللقاء عقد في مناخ من الثقة, وركز الجانبان على آفاق التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية على هامش انعقاد القمة العربية ال`29 بمدينة الظهران السعودية.

كما أعرب الجانبان عن تأييدهم لأقرب عملية سياسية تفاوضية مستدامة على أساس معترف به من القانون الدولي, وذلك في ظل التفاقم الخطير للوضع في الأراضي الفلسطينية, وبشكل أساسي في قطاع غزة, وعلى خلفية الخطوات الأحادية للولايات المتحدة فيما يتعلق بوضع القدس ومواصلة أنشطة الاستيطان الإسرائيلية.

وكذلك ناقش الطرفان الجهود الرامية إلى إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أرضية سياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية, وتطرقا إلى عدد من القضايا العملية المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الصداقة الروسية-الفلسطينية التقليدية, بما في ذلك الحفاظ على الحوار السياسي الفعال وتعزيز العلاقات الاقتصادية والإنسانية.

وجاء ذلك اللقاء على قبيل القمة العربية ال`29 بمدينة الظهران السعودية.