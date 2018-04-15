القاهرة -أ ش أ

كشف تقرير طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك, عن تفاصيل إصابة أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق, والتي تعرض لها يوم الخميس الماضي خلال مباراة الاتحاد السكندري في إطار مباريات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح تقرير طبيب الزمالك أن إصابة أحمد الشناوي حارس الفريق والمنتخب الوطني, بقطع في الرباط الداخلي للركبة اليسرى, واشتباه بقطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي, وسقوط بالسطح المفصلي الخارجي لأعلى عظمة الساق.. كاشفا أن فترة غياب أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق تتراوح من 6 إلى 8 شهور.

وكشف طبيب الزمالك أن الإجراء الجراحي المطلوب للشناوي عبارة عن منظار جراحي لإعادة بناء وتوصيل دعم الرباط الداخلي بواسطة المنظار الجراحي مع عمل استكشاف للرباط الصليبي الأمامي بالمنظار, لتحديد إذا كانت الإصابة تحتاج لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي من عدمه مع إعادة رفع السطح المفصلي واحتمالية الاحتياج لعمل ترقيع عظمي.