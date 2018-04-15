الاسكندرية-أ ش أ

التقى الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية والدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة الفولبرايت والوفد المرافق لها لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين.

واستعراض الجانبان برامج المنح الدراسية التى تقدمها الهيئة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة الإسكندرية للحصول على الماجستير والدكتوراة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الدكتور الكردى خلال اللقاء حرص الجامعة على التعاون مع هيئة الفولبرايت لفتح قنوات ومجالات بحثية وعلمية أمام الباحثين لرفع قدراتهم البحثية وتعريفهم بالجديد فى مجالات تخصصهم, موضحا أن الجامعة تسعى خلال هذه المرحلة إلى إعادة هيكلة جميع البرامج الدراسية بمرحلة البكالوريوس لتتواكب مع المقررات العالمية.

كما أشار إلى إمكانية التعاون من خلال البرامج الجديدة المزمع إنشائها بالجامعة التكنولوجية على أرض الجامعة ببرج العرب والتى ستضم كليات غير تقليدية وتمنح درجات علمية مشتركة بالتعاون مع جامعات عالمية مرموقة.

كما أشارت الدكتورة ماجى نصيف إلى إمكانية التعاون من خلال البرامج الجديدة التى تقدمها الهيئة التى تتيح تبادل الزيارات العلمية وإستضافة خبراء ومتخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم محاضرات فى مجالات علمية مختلفة.

كما تم عقد لقاء تعريفى بكلية العلوم قامت خلاله رئيس هيئة الفولبرايت بتقديم برامج الهيئة وشروط وكيفية التقدم للحصول على المنح الدراسية فى التخصصات العلمية المختلفة.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون فرع مطروح والدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد الحيوى المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروعات.