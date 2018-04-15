روما (رويترز)

أعلنت أسرة المخرج الإيطالي الشهير فيتوريو تافياني يوم الأحد وفاته عن عمر 88 عاما.

وقدم فيتوريو أكثر من 20 فيلما مع شقيقه باولو على مدى أكثر من 50 عاما وتنسب إليهما بعض أشهر أفلام السينما الإيطالية بعد الحرب ومن بينها فيلم (بادري بادروني) الذي حاز على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 1977.

كما فاز فيلم (قيصر يجب أن يموت) للأخوين تافياني بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي عام 2012.

وقال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في بيان ”إن وفاة فيتوريو تافياني خسارة فادحة للسينما والثقافة الإيطالية“ مشيدا ”بالتحف التي لا تنسى“ التي قدمها فيتوريو مع أخيه الأصغر سنا.

وطور الأخوان تافياني علاقة عمل فريدة من نوعها إذ كانا يتبادلان الأدوار في إخراج المشاهد ولم يتدخل أي منهما قط في عمل الآخر.