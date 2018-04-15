الرياض - أ ش أ

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران، على هامش انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين عدد من الملوك والزعماء والرؤساء المشاركين في فعاليات القمة العربية.

والتقى العاهل السعودي كلا من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم، والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والرئيس اللبناني العماد ميشال عون، بحضور الوفود المرافقة لهم، حيث تم خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون والأخوية بينهم، وبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.