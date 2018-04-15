القاهرة -أ ش أ

خسر الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي أمام بريميرو الأنجولي بنتيجة (31-15) في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس التي يستضيفها النادي الأهلي حتى 23 أبريل الجاري.

سيطر الفريق الإنجولي, حامل لقب السوبر الإفريقي, على مجريات الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة (17-6), واستمرت السيطرة والاستحواذ على الكرة في الشوط الثاني لينجح في إنهاء المباراة بنتيجة (31-15).

حضر المباراة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالنادي محمد الجارحي, وعضو مجلس الإدارة مهند مجدي, ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة منصوري اريمو.

وهذه هي الخسارة الثالثة للأهلي, بعدما خسر أمام ديناميك في المباراة الافتتاحية, يوم الجمعة الماضي بنتيجة (20 – 25), وخسر أمس أيضا أمام هيريتاج “الكونغو الديمقراطية” بنتيجة (22-23) ويتبقى له مباراة واحدة بالمجموعة سيخوضها يوم الأربعاء المقبل أمام كارا الكونغولي.

يذكر أن الفريق الأنجولي كان توج بلقب السوبر الإفريقي يوم الخميس الماضي على حساب فاب الكاميروني بنتيجة (26-23) في مباراة أقيمت على إحدى صالات استاد القاهرة.