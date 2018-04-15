القاهرة - أخبار مصر

التقي الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بالمملكة العربية السعودية بالرئيس اللبناني ميشال عون.

وصرح السفير/ بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تطوير العلاقات الخاصة والمتميزة التي تجمعها بلبنان، والارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين فى شتي المجالات.

كما أشار السيد الرئيس إلى أن التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم العربي تستدعي العمل على تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين خلال الفترة القادمة إزاء الأزمات والمخاطر القائمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اللبناني أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به مصر على صعيد تعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ على تماسك الوطن العربي والتصدي لما يتعرض له من مخاطر، لافتاً إلى ما تمثله مصر من دعامة للأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما أكد الرئيس اللبناني إعتزاز بلاده بالعلاقات القوية والوثيقة التي تربط بين الشعبين المصري واللبناني، مشيراً إلى أهمية العمل على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة.

وذكر السفير/ بسام راضي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول التطورات على صعيد عدد من الملفات الإقليمية، وخاصةً فيما يتعلق بمستجدات الأزمة السورية وسبل التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق.