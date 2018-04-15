القاهرة - أخبار مصر

التقي الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بالمملكة العربية السعودية بالرئيس التونسي “الباجي قايد السبسي”.

وصرح السفير/ بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس تونس وجه للسيد الرئيس التهنئة بمناسبة إعادة إنتخابه لفترة رئاسية ثانية، مشيراً إلى ما تعكسه نتائج الانتخابات من ثقة كبيرة يحظي بها السيد الرئيس لدي الشعب المصري.

كما أشاد الرئيس التونسي باستعادة مصر لدورها الرائد والفعّال على الصعيد الإقليمي وما لذلك من إنعكاسات مستقبلية إيجابية على العمل العربي المشترك وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وذلك بعدما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من انجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أعرب عن تقديره لتهنئة الرئيس التونسي، مؤكداً إعتزاز مصر بما يربطها بتونس من روابط وعلاقات قوية ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي.

كما أكد سيادته حرص مصر على تطوير أطر التعاون القائمة مع تونس فى مختلف المجالات، فضلاً عن تكثيف التشاور بين البلدين إزاء الأزمات القائمة بالمنطقة، وخاصةً فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

وأكد السيد الرئيس فى هذا الإطار أن مصر حريصة على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه الوطن العربي ومواصلة دورها التاريخي الذي لم ولن تتخلي عنه أبداً.