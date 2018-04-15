جهود ضبط الأمن 2018/04/15 - 20:30 جهود ضبط الأمن2018-04-15T20:30:01+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب يقر دراسة متكاملة لانشاء تكتل بحرى وزير الزراعة : هناك عددمن التطبيقات و الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية 14-4-2018 هيئة الرقابة الإدارية تعلن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد 14-4-2018 المتحدث بإسم الرئاسة : الرئيس السيسي أكد خلال لقائة السراج على ضرورة وجود ليبيا قوية موحدة 14-4-2018 الرئيس السيسي يستقبل بالسعودية فايز سراج رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبي 14-4-2018 الرئيس السيسي يستقبل بالسعودية الرئيس الفلسطينى محمود عباس 14-4-2018
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