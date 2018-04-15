أخبار مصر - عصمت سعد

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مسابقة “الباحثون الشباب” لطلاب المرحلة الثانوية بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى، وتهدف المسابقة إلى أهمية البحث العلمى، والاطلاع على مصادر المعلومات ببنك المعرفة المصرى، وإعداد جيل قادر على المنافسة في ضوء التطور التكنولوجى.

واكدت الوزارة، فى بيان لها، إن المسابقة تأتى ضمن توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك لإيمانه الشديد بأهمية البحث فى تكوين وخلق شخصية الطالب.

وأكدت الدكتورة يسرا علام، معاون الوزير للتسويق، أن هذه المسابقة لجميع طلاب المرحلة الثانوية لطلاب التعليم العام والفني، وستبدأ منذ اليوم الأحد 15 إبريل وتنتهي فترة تقديم المقترحات يوم الخميس 31 مايو المقبل.

وأضافت أن الطالب المُشارك بالمسابقة كل ما عليه هو الدخول على موقع بنك المعرفة المصري للتسجيل في المسابقة وإرسال مقترح لفكرته.

وأن كل طالب مشارك ف المسابقة عليه إعداد ورقة بحثية بفكرة مبتكرة فى أى من التخصصات التالية:

– الابتكار المصرفى

– الطب والأحياء

– الإعلام

– التكنولوجيا (هندسة – مياة- طاقة – غذاء)

كما أشارت، إلى أنه تم الاجتماع بمديرى عموم التعليم العام بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لإبلاغهم بالمسابقة وتفاصيلها، وأن عليهم تحفيز وتشجيع الطلاب على المشاركة.

وأكدت أن هذه المسابقة تتم بدعم من مؤسسة مصر الخير، والبنك الأهلى المصري، وشركة فودافون، وحال مواجهة أي صعوبات للتقديم للمسابقة، برجاء التواصل على الصفحة الرسمية لبنك المعرفة المصري على فيس بوك وهي “Egyptian Knowledge Bank”.