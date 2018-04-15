القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان برنامج “التمويل متناهي الصغر” منذ أن بدأ قبل 3 سنوات فقط، حقق نجاحاً كبيراً في إطار استراتيجية الشمول المالي التي تستهدف الدولة تحقيقها.

وأوضح عمران – في كلمته خلال مؤتمر “جذب رأس المال المحلي والدولي في ظل قانون الاستثمار الجديد” – أن فلسفة هذا التمويل هو تقديم الرعاية والاهتمام إلى الفئات المهمشة، وفي مقدمتها المرأة ومناطق الصعيد التي تحتاج إلى التنمية، وأضاف أن حجم التمويل من خلال “التمويل متناهي الصغر” بلغ 7.2 مليار جنيه، يستفيد منها 2.2 مليون شخص.

ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن محافظات الصعيد بصفة عامة تستحوذ على 40 % من حجم التمويل متناهي الصغر، إلى جانب أن هناك 860 جمعية مرخص لها رسمياً بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الذي يستهدف الوصول إلى الفئات التي لا تستطيع الحصول على التمويل من القطاع المصرفي أو من سوق المال.