القاهرة - أ ش أ

تشارك الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في الاجتماع التاسع والخمسون للمجلس الدولي العالمي للمطارات ACI لمنطقة إفريقيا بمدينة لاجوس بنيجيريا والذي يعقد في الفترة من 14 وحتي 20 أبريل الجاري.

وأضاف بيان الشركة اليوم الاحد أنه تم اختيار مدينة الأقصر لتكون مقرا لاجتماع الجمعية العامة ومجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات (ACI) لإقليم إفريقيا والمؤتمر والمعرض المصاحب لإقليم أفريقيا في الفترة من 16 إلى 22 مارس 2019.

أوأوضح البيان أنه تم تسليط الضوء علي الرؤية الإستراتيجية ووجهات النظر من المدراء التنفيذين وتسعير الخدمة المقدمة بالمطارات في إطار المعايير الدولية بالإضافة إلي حث المطارات الإفريقية على تقليل الانبعاثات الكربونية وضرورة مشاركة كل مطار في برنامج ACI حماية البيئة من الغازات الكربونية.

ويهدف اجتماع المجلس الدولي العالمي للمطارات والمؤتمر المصاحب له إلى تميز الخدمة بالمطارات من خلال تبادل خبرات الدول المشاركة في المؤتمر علما بأن هذا الاجتماع يعتبر من أهم المحافل الدولية بالنسبة للمطارات لكونه يستطيع جمع أكبر عدد من ممثلي المطارات وشركاء الطيران على مستوى العالم للقيام بالتعاون المثمر فيما بينهم.