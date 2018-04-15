القاهرة - أ ش أ

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء منطقة حرة عامة بمدينة نويبع على مساحة 226.47 فدان، شمال شرق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء.

ونص القرار، على أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تمويل وتنفيذ وترفيق وإنشاء المنطقة الحرة العامة بالموقع المشار إليه، فضلاً عن القيام بأعمال الصيانة المستمرة والإحلال والتجديد للمرافق والإنشاءات المقامة بالمنطقة بشكل دائم من موازنتها.

وأوضح القرار أن الهيئة ستحصل في المقابل على نسبة 75% من مقابل الانتفاع الذي يحصل من المشروعات التي تقام بالمنطقة إلى أن تسترد كامل ما تقوم بإنفاقه لتنفيذ هذه

الأعمال، على أن يؤول بعدها كامل مقابل الانتفاع إلى محافظة جنوب سيناء باعتبارها الجهة صاحبة الولاية.