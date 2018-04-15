أسيوط -أ ش أ

أعلن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار, إن جامعة أسيوط تعد واحدة من جامعات الصعيد التي تمتلك قدرات علمية كبرى في عدد من المجالات العلمية والبحثية, لا سيما في المجالات الطبية كالأورام والقلب والأطفال, مشيرا إلى أن أبناء الجامعة وروادها من العلماء والباحثين أسهموا في تحقيق العديد من النجاحات في مختلف التخصصات الطبية الدقيقة كزراعة الكلى والكبد والنخاع.

وأضاف الوزير – خلال مشاركته في احتفال جامعة أسيوط اليوم /الأحد/ بعيد العلم الذي يتزامن مع احتفالات الجامعة بمرور 60 عاماk على بدء الدراسة بها بحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد عبده جعيص – أن جامعة أسيوط عملت منذ أكثر من 60 عاما على تحقيق التقدم والسبق في الناحية التعليمية وذلك بفضل ما تضمه من أمهر الأساتذة والعلماء.

لافتا إلى أن تكريم هؤلاء النخبة من العلماء المهرة والباحثين المتخصصين يعد نوعا من أنواع الوفاء لجهودهم المشهودة ورسالة للطلاب والشباب لبذل مزيد من الجهد والعمل المخلص للحاق بتلك النخب.

وأكد أنه لا وجود لدولة بدون علماء متخصصين يحملون راية العلم والتقدم, وهذا ما يوضحه سعي القيادة السياسية واهتمامها اهتماما بالغاk بالعلم والعلماء والذين يحملون على عاتقهم تأهيل الدولة إلى تحقيق متطلبات التنمية الشاملة واقتصاد المعرفة.