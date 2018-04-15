القاهرة - أخبار مصر

حصد فريق آيندهوفن اليوم/ الأحد لقب الدورى الهولندى للمرة الـ 24 فى تاريخه، بفوزه على ضيفه أياكس أمستردام بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب “فيليبس”، ضمن منافسات الجولة 31 من البطولة.

سجل ثلاثية فريق ايندهوفن جاستون لوبيز، لوك ديى يونج و ستيفن بيرجوين فى الدقائق 23، 38 و54 من زمن المباراة.

بهذا الفوز رفع آيندهوفن رصيده للنقطة 80 فى صدارة الدوري الهولندى، متفوقًا بفارق 10 نقاط عن أياكس صاحب المركز الثانى برصيد 70 نقطة، وذلك قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.