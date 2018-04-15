أخبار مصر - عصمت سعد

اجتمع اليوم الاحد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، بموجهي ومعلمي علم النفس، على مستوى جميع المديريات التعليمية، عن طريق شبكة التعليم عن بعد (الفيديو كونفرانس)، وأوضح حجازى بأن التقويم البنائى يساعد على تصحيح المسار لدى الطلاب وعلاج نقاط الضعف وإثراء نواحى القوة.

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإنه في إطار اهتمام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتثقيف وتنمية مهارات موجهي ومعلمي المواد الدراسية كل في تخصصه، وأيضًا كيفية التطوير والابتكار والتقييم في أداء كل من الطالب والمعلم.

وشدد حجازي على موجهي عموم المواد بأهمية نقل هذه الخبرات للموجهين ومن ثم إلى المدرسين في المدارس، كما أكد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الإمتحانية وذلك بمراعاة الوزن النسبى للموضوعات، وكذلك توزيع الوزن النسبى للمستويات المعرفية، وصياغة المفردات بشكل صحيح، وعدم التطرق إلى النواحى السياسية أوالدينية أو أي شكل من أشكال التمييز داخل ورقة الأسئلة.