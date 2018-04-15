القاهرة-أخبار مصر

تعادل فريقا ميلان الإيطالى وضيفه نابولى سلبيا ، في مباراتهما التى أقيمت عصر اليوم الأحد، على ملعب “سان سيرو”، في الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

وفشل الفريقان في هز الشباك رغم تبادل الهجمات على مدى شوطى اللقاء لتنتهي المباراة بالتعادل السلبى.

بهذه النتيجة، يرفع نابولى رصيده إلى 78 نقطة في مركز الوصيف بجدول ترتيب الدوري الإيطالى، ويمنح يوفنتوس المتصدر فرصة الإقتراب من اللقب بشكل أكبر، حيث يتربع اليوفى على الصدارة برصيد 81 نقطة . كما رفع ميلان رصيده إلى 53 نقطة فى المركز السادس.