القاهرة - أ ش أ

توقع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، بغرفة القاهرة التجارية، إنخفاض أسعار الحديد خلال شهر رمضان الكريم؛ لأنه يعد عطلة في سوق مواد البناء.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعاُ غير مبرر خلال الفترة الماضية.

وأوضح الزيني أن الأسعار شهدت تراجعاً تراوح ما بين 300 إلى 400 جنيه للطن، نظراً لانخفاض أسعار البليت عالمياً بنحو 50 دولاراً للطن، وأضاف أن أسعار طن الحديد تسليم أرض المصنع تراوحت ما بين 12100 إلى 12528 جنيهاً، فيما تصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح ما بين 12500 إلى 12800 جنيه للطن.