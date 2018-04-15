أخبار مصر - حمودة كامل

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء ادارة المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع بأن إجمالى قيمة القروض الدوارة التى قدمت من خلال برنامج دعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر التابع للمؤسسة فى الفترة من يوليو 2014 وحتى ابريل 2018 بلغت حوالي 81 مليون جنيه لعدد 22.581 مستفيدا حتى نهاية مارس 2018 ، ليصل اجمالى ما تم تقديمه من قروض من خلال البرنامج منذ انشاءه حوالى 207 ملايين جنيه حيث تم تنفيذ 62401 مشروعا باجمالى 75 الف مستفيد.

وأشارت والى – في تصريحات صحفية له اليوم – إلى أن البرنامج قد شهد خلال الأعوام الأخيرة نموا متزايدا فى اعداد المستفيدين ونوعية المشروعات الممولة، ويستهدف البرنامج تمويل مشروعات وبرامج تنموية تساعد على ايجاد فرص عمل وتنفيذ مشروعات للحد من البطالة بين الشباب وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي مع استهداف الفئات الاقل دخلا والأولى بالرعاية.

ومن جانبه ، اشار اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع إلى أن برنامج دعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر دشنته المؤسسة منذ عام 2007 ويقوم بتمويل مشروعات متناهية الصغر لصالح الفئات المستهدفة من خلال برنامج تمويل القروض بالجمعيات – 268 جمعية – .. لافتا إلى أن نسب مشاركة النساء فى تنفيذ المشروعات قدر بـ 48% بما يقرب من 30 الف مشروع وهو ما يؤكد استهداف المراة وتمكينها اقتصاديا لتشكل نواة اقتصادية منتجة وفعالة من خلال تحسين نسب مشاركة المراة فى العمل لتمكينهن من إعالة انفسهن واسرهن.

وأضاف حمودة أن قيمة القرض تتراوح بين ألف وعشرة الاف جنيه ويغطى المشروع 24 محافظة وجارى التنسيق مع المحافظات المتبقية لتنفيذ المشروع بها وتتنوع المشروعات التى تمول من خلال البرنامج مابين المشروعات التجارية من البقالة وبيع الخضار والفاكهة والتجارة فى الاعلاف، والمشروعات الخدمية التى تم التأكيد على ضرورة أن تتلائم فى سد احتياجات البيئة المحيطة مثل المخابز.