القاهرة - أخبار مصر

أعلن نادى الاتحاد السكندرى مشاركة زعيم الثغر فى البطولة العربية لكرة القدم 2017 -2018 والتى ستُجرى القرعة الخاصة بها خلال شهر أبريل المقبل بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتقام البطولة بنظام الذهاب والإياب للفرق المشاركة.

من جانبه أبدى محمد مصيلحى رئيس النادى سعادته الغامرة لعودة زعيم الثغر للمشاركة فى البطولات الكبرى وأكد أن الشعبية الكبيرة لهذا النادى العظيم كان لها أثر كبير فى اتخاذ قرار الاتحاد العربى.

وتقدم محمد مصيلحى بخالص الشكر والتقدير لهانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ومجلسه لدعمهم طلب النادى وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات لموقفه من قرار مشاركة نادى الاتحاد السكندرى بالبطولة رغم ضغط المباريات بجدول المسابقة.