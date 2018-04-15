وكالات

انطلقت فعاليات الملتقى الأدبي الأول بجامعة جنوب الوادي اليوم الأحد بمشاركة 14 جامعة مصرية تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري.

تضم المنافسة الأدبية أفضل شاعر وأفضل قاص وأفضل روائي وأفضل مسرحي من كل جامعة والجامعات المشاركة هي جامعة الأزهر والقاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط والمنيا وطنطا وقناة السويس والمنوفية والسادات وكفر الشيخ وأسوان والسويس وجامعة جنوب الوادي.

وتحدث الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة عن أهمية احتضان المواهب الشابة في المجالات الأدبية؛ حيث تهتم الجامعة من خلال نادي الأدب والفعاليات الثقافية بتنمية المواهب الشابة. ووجه التحية لوفود الجامعات المشاركة بالملتقى الأدبي مؤكدا أن الملتقى يعد فرصة طيبة لتناقل الخبرات وتنمية وصقل المهارات بين المشاركين.

وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الملتقى الأدبي يقدم أصحاب المواهب في مجالات الشعر والقصة والمسرح مشيرا إلى أن المشاركات تنبئ عن مواهب حقيقية. وأكد أن الجامعة قدمت من خلال نادي الأدب عددا من المواهب التي احتلت مكانة متميزة بين الأدباء على المستوى الإقليمي والدولي، مضيفاً أن الجامعة باعتبارها مقرا للمجلس العربي للأنشطة الطلابية تهتم بمختلف المنافسات الطلابية واللقاءات الأدبية والعلمية.