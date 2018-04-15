إيطاليا- أ ف پ

تحتفل النجمة كلوديا كاردينالي الملقبة بـ «عروس إيطاليا» والتي تعاونت مع كبار المخرجين الإيطاليين، من أمثال لوكينو فيسكونتي وفيديريكو فيليني ولويجي كومنتشيني، الأحد بعيد ميلادها الثمانين على المسرح في نابولي من دون أي حنين إلى الماضي.

ووتؤكد كاردينالي “لا أبالي البتة إنه لأمر طبيعي أن يمر الزمن، ولا أشعر بأي حنين إلى الماضي”، مستغربة حتى فكرة أن يثير عيد ميلادها الثمانون أدنى اهتمام.

وتقر الممثلة المعروفة بصوتها الأجش والتي لاتزال شديدة التواضع بالرغم من نجاح أعمالها «لم أخف يوما عمري ولا أريد أن أكون يوما مثل النجمات المغرورات».

وستكون كاردينالي يوم عيد ميلادها على خشبة مسرح «تياترو آوجوستيو» في نابولي لتقديم عرض «سترانا كوبيا» الذي أخرجه باسكواله سكيتييري شريك حياتها لمدة 30 سنة تقريبا الذي رحل العام الماضي.

وتكشف الفنانة التي سحرت بجمالها كبار السينمائيين «كان باسكواله متعلقا كثيرا بهذا المشروع وأنا أشارك فيه اليوم تكريما لذكراه»