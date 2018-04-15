القاهرة - أ ش أ

صرح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ان القناة يمر من خلالها 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، وقرابة 85% من حجم التجارة القادمة من جنوب شرق آسيا.

وأكد الفريق مميش – خلال كلمته في مؤتمر “جذب رأس المال المحلي والدولي في ظل قانون الاستثمار الجديد” – إلى أن العمل بقناة السويس ومحور التنمية بها مستمر على مدى الساعة، ولفت إلى أنه سيتم خلال أيام توقيع عقد لإنشاء منطقة صناعية تمتد على مساحة 96 كيلو متراً بمنطقة شمال القناة للصناعات الثقيلة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن نوعية التربة في منطقة القناة ساعدت على توزيع الصناعات حسب طبيعة التربة في كل منطقة؛ بحيث تخصص المنطقة الشمالية للصناعات الثقيلة، والمنطقة الجنوبية للصناعات الخفيفة.