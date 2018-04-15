أخبار مصر - شيرين حسين

أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن ذوي القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، ومن بينهم كفاءات تساوي، إن لم تكن أكبر من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرين على العمل بمهارة وحرفية ، تمهيدا لتغير ثقافة ووعي المجتمع بشأنهم.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام الوزارة، الدكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، والنائبة جهاد إبراهيم عضو مجلس النواب، لمناقشة بعض المقترحات التي منها توفير فرص للتدريب من أجل التشغيل لذوي القدرات الخاصة، بـ 51 مركزا للتدريب تابعة للوزارة علي مستوي 27 محافظة.

وأكد الوزير أنه سيتم التعاون والتنسيق مع المجلس القومي للإعاقة في المرحلة الحالية لعمل برامج توعية ونشر إنجازات ذوي القدرات الخاصة، والتنسيق مع المحافظين للبدء في تدريب أعداد منهم على مهن مناسبة لهم وفقا لنوع الإعاقة .

وطالب “مرعي” بالتنسيق مع الوزارة والتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة القوي العاملة ، لتدريب ذوى الإعاقة على إقامة المشروعات الصغيرة وتيسير حصولهم على قروض ، فضلا عن منحهم فرص للعمل في المشروعات القومية الكبرى، بتهيئة بيئة العمل لكي تناسب قدراتهم كل حسب نوع الإعاقة.

كما اقترح أن يتم التعاون مع الوزارة لتنظيم ندوات توعية وتدريب من خلال مفتشي العمل لدى الوزارة لذوي القدرات الخاصة في مواقع العمل، فضلا عن بحث إمكانية مساهمة الوزارة في تسويق المنتجات من خلال المعارض الدائمة والدورية لمنتجات ذوي الإعاقة.

واقترح الوزير أن يتم البحث عن شركات تسويق متخصصة تتولى عرض منتجات ذوى الإعاقة ليكون بمثابة عمل دائم أفضل من المعارض المؤقتة ، فضلا عن تعظيم فكرة عمل ذوى الإعاقة من خلال “الخط الساخن” ” Call center” من منزل المعاق، مشيرا إلى أنها طبقت في بعض الشركات ولاقت نجاحا كبيرا.

وفي ختام اللقاء أكد الوزير أهمية التواصل المستمر بين الوزارة والمجلس والتعاون لتغير ثقافة المجتمع تدريجيا لتقبل هذه الفئة وإدماجهم بالمجتمع، واعدا بنشر كل فرص التدريب والعمل المتاحة والمؤهلات المطلوبة في وسائل الإعلام المختلفة وعلي الموقع الخاص بكل من وزارة القوي العاملة ، والمجلس القومي لشئون الإعاقة.